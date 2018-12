Pension muutub paindlikumaks

Muudatused esimese samba pensionis

1. Pension muutub 2021. aastast paindlikumaks. Inimesed saavad valida endale ise sobivaima aja pensionile minekuks, võtta pensioni välja osaliselt või oma pensioni maksmist soovi korral peatada. Kogutud pensionivara sellest ei muutu – inimene saab keskmiselt kokku kätte ikka sama raha.

2. Alates 2021. aastast täieneb riikliku vanaduspensioni valem – 2021. aastast hakkame koguma ühendosa ehk pool kindlustusosa ja pool nn staažiosa. Senised kindlustusosakud ja staaž jäävad inimesel alles, neid ümber ei teisendata. Täies mahus seos palga suurusega on inimesel teise ja kolmanda samba kaudu.

3. Alates 2027. aastast on pensioniiga seotud keskmise eeldatava elueaga. Nii on pensionisüsteem kooskõlas demograafiliste arengutega ja eluea pikenedes ning rahvaarvu vähenedes on võimalik maksta praegusega samaväärseid pensione.

4. Aastatel 1970-1982 sündinud saavad soovi korral liituda teise samba ehk kogumispensioniga.