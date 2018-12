Uue perearsti nimistusse määratud patsiendid saavad infot küsida terviseametist

Infot selle kohta, millise perearsti nimistusse inimene on määratud, saab terviseameti üldtelefonilt 794 3500 ning tervishoiuteenuste osakonna telefonidelt 7943 571 ja 6509 843. Samuti võib kirjutada e-posti aadressidele grete.must@terviseamet.ee või margit.toop@terviseamet.ee .

Algavast aastast töö lõpetavate perearstide patsiendid ühtegi uut avaldust esitama ei pea, terviseameti määratud perearsti vahetamiseks saab inimene avalduse esitada algaval aastal. „Kindel on see, et ükski inimene perearsti ja arstiabita ei jää,“ ütles Saar.