Kultuurikeskuses otsiti kadunud saapaid

«Alati on olnud meil majas lastele jõuluetendus ning oleme selle tellinud väljastpoolt. Seekord mõtlesime, et koostöös Räpina muusikakooli laululastega võiksime ise etenduse teha ning teoks see saigi,» rääkis kultuurikeskuse juhataja Marge Trumsi.