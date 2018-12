Kesk tänava ja Pärna puiestee nurgal asuvat kauplust ei pruugi kaugemalt tähele pannagi. Omanik ja juhataja Kalmer Suvi pole ka suuremat reklaami teinud ja loodab esialgu suust suhu levivale infole. Akendelt leiab vaid sildi, mis teatab, et seal tegutseb pood.

Suvi on Valga mees ja vedas sama suunitlusega kauplust Tartus 15 aastat. Kuna päevas umbes kolm tundi kulus lihtsalt sõitmisele, tekkis tal seoses vaibapoe ruumide vabanemisega mõte teha pood Valka. «Arvutasin, tegin turu-uuringut, võtsin suure riski, tõin selle siia. Selge, et sellist kasumit ei teeni nagu Tartus, aga ma pole ka ahne. Samas sõitmise aeg jääb mul nüüd kodu ja laste jaoks ning see kaalub juba kõik üles.»