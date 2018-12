Terviseamet: Lasteüritustel tuleb helivõimendust vastutustundlikult kasutada

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõuniku Natalja Šubina sõnul on kõige enam ohustatud just lapsed, sest nad ei oska alati hinnata või väljendada ürituse mürast tekkivaid ebameeldivaid emotsioone ja aistinguid ega saa tõenäoliselt ruumist ka iseseisvalt lahkuda. Maailma terviseorganisatsiooni WHO andmetel võivad ehmatavad valjud helid ja pikaaegne viibimine mürarikkas keskkonnas tekitada lastes stressi, mis hiljem avalduvad potentsiaalselt käitumis- ja keskendumishäiretena.