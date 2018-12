Uue nädala esimene pool pakub lumesadu

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, Lääne-Eestis ka lörtsi. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -7, saartel ja läänerannikul kuni +1 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, Lääne-Eestis sekka lörtsi. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraad.