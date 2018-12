Galerii: Heategevuskontsert Milde Lisbethi toetuseks

Milde Lisbethil on diagnoositud geenimutatsioonist tingitud spinotserebellaarne ehk 5. tüübi ataksia, mille avaldumist lastel loetakse haruldaseks. Teisisõnu: väikesel tüdrukul on väikeajukahjustus, mistõttu puudub tal tasakaal, on halb motoorika ehk käe- ja silma koostöö ning kõnehäire.