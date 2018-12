Värska Vesi võttis vastu tunnustusmõõga

«Inimeste teadlikkus on tõusnud,» rääkis ASi Värska Vesi juhatuse liige Urmas Jõgeva. «Meil on suured eeldused olla jätkuvalt edukas, ka järgmisel aastal on meie toodangu osas oodata uudiseid.»

Müük ka Lõuna-Koreas

Värska Vesi on mineraalvett villinud 45 aastat. «Müüme enamiku toodangust Eestis, ekspordiks läheb paarkümmend protsenti: peamiselt Soome, aga ka Lätti ja Leetu, samuti Lõuna-Koreasse ja Hiinasse,» rääkis Jõgeva. Müügihitt kodumaal on Värska Originaal, peamine ekspordiartikkel Aasiasse Värska allikavesi.

«Nagu kõikjal, on ka meil oma rõõmud ja mured,» lisas ta. «Kagunurgas on aga puhas loodus ja maavarad, meil on mineraalvesi ja ravimuda.»

Ajalooline kaev

Veetootja on aktiivne ka ümbruskonnas, tootmishoonest poole kilomeetri kaugusel Õrsava järve ääres osteti enam kui üheksa hektarit maad. «Meie jaoks on sel maal emotsionaalne ja ka äriline väärtus, sest seal asub esimene mineraalveekaev, kust aastal 1973 mineraalvee villimist alustasime,» rääkis Jõgeva.

«Oleme ajaloolise kaevu juures tagasi. Plaanis on see korda teha ja sammhaaval kogu territoorium korrastada. Laiendaksime mineraalvee tootmise kõrval oma tegevust ka turismi ja majutuse alal,» rääkis Jõgeva. Ostetud maadele jäävad kunagise Põhjalaagri barakid ja muud hooned. Samuti Värska esimene, 1967. aastal puuritud 463 meetri sügavune mineraalveekaev, kust villiti 1973. aastal esimene pudel Värska vett.

«Kui Värskas veetootmine algas, olin mina sovhoosijuht,» meenutas ASi Värska Vesi teine suuromanik Georg Mahla ettevõtte alguslugu. «Kui 1971. aastal siia tulin, oli mineraalvee tootmise tsehhile vaid veidi vundamenti valatud. Ehitasime tsehhi valmis ja alustasime villimist 1973. aastal. Tasapisi, üle kivide ja kändude on see tänaseni toiminud.»

Mahla sõnul teeb talle omanikuna kõige rohkem rõõmu ettevõtte pidev areng. Tema kinnitusel saab praegu ette planeerida, kuidas ka seadmeid korrastada ja uuendada. «Samuti käib pidev tegevus turustuse vallas.»

«Mineraalveeturul on konkurents siiski tihe: müügil on Boržomm, samuti A. Le Coqi müüdav Värska Vesi, peale selle on Leedu veed,» rääkis Mahla. «Mineraalvee teeb heaks mineraalide sisaldus, see on tervislik ja sügavalt looduse maapõuest tulnud.»

See võtab Mahla sõnul ka hästi janu ära. «Pärast rasket füüsilist tööd või sportimist taastab vesi kiiresti inimese organismile vajalikud ained,» lausus Mahla. «Värska vesi on hea ka selle poolest, et ei ole liiga suure mineraalide sisaldusega, seda on hea juua. Samas on mineraalainete kogus – kaks grammi liitri kohta – inimesele paras.»

Isalt pojale

«Värska Vesi on hea näide ettevõttest, kes oskab suurepäraselt ära kasutada Kagu-Eesti ressursse,» rääkis Kagu-Eesti ettevõtlusnõustaja Kuldar Leis. «Meil on puhas loodus ja vesi, Kagu-Eestis on puit. Need ettevõtted, kes oskavad seda ära kasutada, ongi edukad.»

Tunnustuse saanud firma on Leisi sõnul läbilõige parimast Kagu-Eesti ettevõtlusest. Siin on koos eri põlvkonnad, aastakümnete jooksul tehtud tööd, loodusressursid, samuti toetatakse kohalikku kogukonda, sporti ja kultuuri. «Ettevõttel on Eesti omanikud ja meeskond, mis on kogukonnale suur eelis, kui võrrelda seda mõne teisega, mille omanikud asuvad kaugel välismaal,» lisas Leis.

Leisi sõnul on kagunurga pluss ka siinsed inimesed – nad on rahulikud ja sõbralikud. «Samas, kui nad midagi juba teevad, siis hingega.»

Eesti omanikud

AS Värska Vesi loodi 1993. aastal, ettevõtte põhilised kaubamärgid on Värska Originaal ja Värska Allikavesi. Mullune 8,2 miljoni euro suurune müügitulu tõuseb tänavu kahe miljoni võrra, selle aasta prognoos on ligikaudu 10,2 miljonit. Kasumit prognoositakse suurusjärgus 850 000 kuni 900 000 eurot, mis on varasemate aastatega võrreldes enam kui poole suurem.

Ettevõte konkureerib alkoholivaba joogi ja villitud vee tootmises Põltsamaa Felix ASiga, olles põhitegevusalal müügitulu osas Eestis teisel kohal.

Aktsiaselts kuulub Emphora Holding OÜ-le, millest omakorda kolmandik kuulub Urmas Jõgevale ja sama palju Georg Mahlale. Kahele mehele kuulub ligi 70 protsenti ettevõttest. Enam kui 10 protsenti firma aktsiatest kuulub veel Endel Kaptenile ja Vello Kikamägile.