Milde Lisbeth vaimustus headest inimestest ja toredast kontserdist

Eelmisel pühapäeval leidis Tõrva kirik-kammersaalis aset kontsert kuueaastase Milde Lisbethi toetuseks. Üles astusid džässtrio Manfred, Nele-Liis Vaiksoo ja Rolf Roosalu.

Laps oli vaimustuses mitte ainult kontserdist, vaid ka tähelepanust. «Oli näha, et see, et tema jaoks midagi sellist tehti, puudutas teda,» ütles ema Ilona Reiljan pärast kontserti. «Kui ta enne veel päris hästi aru ei saanud, mis täpselt toimuma hakkab, siis kuskil kontserdi alguses ta mõistis, et see kõik tehti ainult tema pärast.» Kui ema ja isa küsisid Milde Lisbethilt, mis talle enim meeldis, vastas tüdruk: meeldis kõik. «Ja loomulikult huvitas teda, millal nüüd siis uuesti saab mõnele kontserdile minna,» lisas ema.

Milde Lisbethil on diagnoositud geenimutatsioonist tingitud spinotserebellaarne ehk 5. tüübi ataksia, mille avaldumist lastel loetakse haruldaseks. Teisisõnu: väikesel tüdrukul on väikeajukahjustus, mistõttu puudub tal tasakaal, on halb motoorika ehk käe- ja silma koostöö ning kõnehäire.

Milde on väga tubli ja õpib iga päevaga aina uusi asju ise tegema. Pere on positiivselt meelestatud ning püüab leida meetodeid ja vahendeid lapse arengu soodustamiseks.

Soojus ja tänulikkus

«Emotsioonid olid ülevad, kuid arvan, et kogu tundmuste värviline virvarr jõuab kohale alles mõne päeva pärast,» rääkis ema pärast kontserti. «Aga mida ma tundsin, oli soojus ja tänulikkus. On tõeliselt imeline tunda end kogukonna poolt hoituna ja toetatuna. Ma tõesti ei uskunud, et inimesi nii palju kohale tuleb. See oli ootamatu.»

Milde emal on ka üks palve. «Jagage seda soojust oma ümbritsevatele iga päev ja märgake enda ümbruses neid natuke teistsuguseid inimesi, kes päris hästi toime ei tule. Ja pakkuge neile oma abi. Isegi kui nad kohe seda vastu ei võta, siis võib-olla järgmisel korral nad julgevad küsida. Teadmine märkamisest annab juba väga palju jõudu,» ütles Ilona Reiljan. «Ja abivajajad, julgege küsida ja võtta pakutud abi vastu, suruge maha valehäbi. Keegi ei saa teid aidata, kui te ise ei taha, aga kas on vaja alati mängida kangelast – alati ei pea saama ise hakkama ja alati ka ei saa. Lubage ennast aidata.»

On tõeliselt imeline tunne tunda end kogukonna poolt hoituna ja toetatuna. Ma tõesti ei uskunud, et inimesi nii palju kohale tuleb. See oli ootamatu, ütles Milde Lisbethi ema Ilona Reiljan.

Milde Lisbethi pere ütleb aitäh kõigile, kes lapse heaks tehtud heategevusse panustasid. «Aitäh annetajatele, aitäh toetajatele, aitäh esinejatele, aitäh kontserdil olnutele,» tänas tüdruku ema. Kõige suuremad tänud saavad perelt Kristiina Luik ja tema meeskond, et nad sellist tänuväärset kontserti juba 10. aastat korraldavad. «Olgu te hoitud!»

Heategevuskontserdi «Usun inimeste headusesse» korraldas MTÜ Usun Headusesse. «Emotsioonid on ääretult positiivsed. Nii palju fantastilist publikut ja ääretult südamlik ja helge kontsert. Imeilus!» ütles üks korraldajatest Kristiina Luik. «Jõuludele läheme vastu südamerahu ja hea tundega. Nii palju nii positiivset tagasisidet – võrratu! Inimesed ongi ilusad ja head.»

Kristiina Luik soovis kõigile julgust märgata, julgust aidata, julgust unistada, julgust armastada ja julgust elada. «Ise elan selle moto järgi juba pikemat aega.»

Ka Magnus Kirt aitas

Milde Lisbethi heaks koguti suur summa. «Kaugeim annetus tuli sedapuhku Lõuna-Aafrikast ja meie oma terasest lihaste ja kuldse südamega odaviskajalt, Tõrva oma poisilt Magnus Kirdilt, kes valmistub seal treeninglaagris uueks hooajaks,» ütles Luik.

Milde pere loodab kogu südamest, et annetused aitavad neil veidikeseks ajaks unustada igapäevase tagakuklamõtte, kust leida raha lapse teraapiate rahastamiseks. Pere on väga tänulik neile, kes aitavad neid sel teel.

Tüdruku kõige suurem unistus on ühel päeval ise omal jalal kõndida ja tantsida. Ja veel tahaks ta saada ajakirja esikaanel naeratavaks modelliks, priimabaleriiniks või lauljaks. Ta ise on veendunud, et ka tema loomulik sarm, ilu ja pikad blondid juuksed aitavad sellele kaasa.