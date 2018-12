SRC Group AS – juhtiv merendussektori teenusepakkuja

Ettevõtte tegevjuht ja juhatuse esimees Hannes Lilp sõnas, et SRC tegeleb laevaremondi ja -ehituse sektori projektijuhtimise nišiettevõttena, septsialiseerudes laevade ja ujuvaluste ümberehitusele omamata ujuvdokke, kaisid, mis annab neile oluliselt paindlikuma ja avarama võimaluse laevu ning ujuvaluseid ümber ehitada sõltumata võimalikust teostuse asukohast maailmas.

«See mudel annab meile parema võimaluse ettevõtte arendamiseks ning globaalsemaks muutmiseks,» rääkis Lilp. Grupil on ettevõtted Norras, Eestis ja Hollandis ning müügiesindused USAs ja Lõuna-Koreas. Praeguseks on SRC edukalt teostanud ligi 4000 projekti üle maailma. Alates väikestest remonditöödest kuni erilahendusi nõudvate projektideni mere-, avamere- ja tööstussektorites, hallates kuni 1000 inimest projekti kohta. Lilp tõi näiteks, et SRC on juhtinud projekte kõikidel kontinentidel, välja arvatud Antarktikas.

Üks ettevõtte loomise põhjuseid oli see, et teised Eesti laevaremondi valdkonnas tegutsevad ettevõtted ei arvestanud kliendi rahuloluga maksimaalselt. SRC eesmärgiks oli muuta tootmisteeninduse juhtimise mõtteviisi ja tõsta esiplaanile kliendi rahulolu. See tähendas suuremat keskendumist projektijuhtimise paindlikkusele ja remonditööde tegemist reisi ajal.

Ja võib öelda, et rõhuasetuse muutmisest on kasu olnud – isegi, kui SRC pole tingimata kõige soodsam teenusepakkuja, võidavad nad kliente olles usaldusväärsed ning pakkudes klientidele väärilist kogemust. Klientidelt kogutakse pidevalt ka tagasisidet, et teeninduse taset seeläbi pidevalt parendada.

Keemiatankeritest kruiisilaevadeni

SRC asutati 2001. aastal ja esimese paari aastaga kasvas ettevõte väga jõudsalt. 2003. aastal ostis SRC suuremahuliste projektide teostamiseks 1859. aastal rajatud Ilmarise masinaehitusvabriku, mille tootmispind oli 10 000 ruutmeetrit.

2005. aastal siseneti uude sektorisse ja hakati tegelema laevaehitusega, kus suurimaks kliendiks oli Rootsi ettevõte Svithoid Tankers, kellega sõlmiti leping kuue keemiatankeri ehituseks. Selleks ajaks oli töötajate arv tõusnud 138 inimeseni.

Järgnevatel aastatel laevaremondi ja ümberehituse müüginäitajad suurenesid. 2008. aastal alustati koostööd rahvusvahelise ettevõttega Intelligent Engineering, millelt saadi SPS Overlay – terase ja polüuretaan-elastomeeri mitmekihilise koposiitmaterjali tehnoloogia – ainuesindusõigus Läänemere piirkonnas. Tänaseks on ettevõte vastutav Euroopa Liidu, Norra ja Venemaa turu müügi eest.

Majanduslangus 2008. aastal mõjutas tugevalt kogu laevandussektorit, mistõttu langesid ka SRC müüginäitajad pea 70%. Edukas ümberkujundamine aitas tegevust jätkata, kuid see protsess kestis aastaid.

2012. aastal sai ettevõte uue hingamise ning laienes avameresektorisse ja tegevus jagati kolme valdkonda: laevandus, avamererajatised ning tööstus.

Oma tegevust laiendati ka välisriikides ja 2014 loodi SRC Groupi kuuluv ettevõte SRC Nordic AS asukohaga Norras. Selle ettevõtte ülesandeks sai müük, turundus ja kohalikul turul äriarendus.

2017. aastal loodi SRC Netherlands B.V., et arendada äritegevust Hollandis ning selle naabermaades ja alustati aktiivset müügitööd kruiisilaevanduse suunal.

Viimastel aastatel on ettevõte oluliselt investeerinud müügivõime kasvu ja suurendanud oluliselt väärtuseloomet ettevõtte sees. SRC on praegu kliendile atraktiivsem partner laiendatud teadmispõhise teenuse müügi tõttu, mille läbi suurendatakse ka oma konkurentsivõimet.

SRC ülemaailmsete tööde mahtude pärast on nüüdseks tekkinud ekspertiis ja projektiportfell, mida saab realiseerida müügimahtude kasvuks üleilmsel turul.

SRC klientideks on tavakodanikele tuntud laevafirmad koduturult kuni maailma suurimate rahvusvaheliste ettevõteteni välja.

Tooted

3D skaneerimise ja projekteerimise teenus.

Erinevad kompleksprojektid ja ümberehitused merendussektorisse. Keskendutakse toru-, metalli-, ja sisetöödele.

Komposiitmaterjali (SPS – sandwich plate system) tehnoloogia, mida kasutatakse taastamaks olemasolevaid konstruktsioone.

Tugevdatud klaaskiud torusüsteemid (GRE). Kasutusalad laevadel – ballastivesi, merevee jahutusvesi, joogivesi, must- ja hallivesi, tuletõrje liin, kaevamis- ja pihustamistorustik (süvendajatel), tankisisesed torud, ballastivee töötlussüsteem, skrabersüsteem.

Tööstuse suunal keskendutakse tütarettevõtte SRC Nordic kaudu valdavalt Norra turul suuregabariidiliste mahutite tootmisele ja paigaldustele, mida kasutatakse valdavalt erinevates keemiatööstustes ning nafta rafineerimistehastes.

Jarmo Liiver

KredExi ettevõtlusdivisjoni juht

SRC Group on laia haardega ettevõte, mis tegutseb laevandus-, off-shore´i ja tööstussektoris üle maailma. Viimastel aastatel on nad järjepidevalt investeerinud ettevõtte konkurentsivõime ja müügivõimekuse kasvu. Nende soov pakkuda parimaid teadmispõhiseid lahendusi ja väga head kvaliteeti on kindlasti kasuks tulnud ja annab vajaliku konkurentsieelise.

KredExi toel on SRC Group rahastanud keerulisemaid projekte ning paindlikkuse ja eriti hea kvaliteedi tõttu võitnud klientide usalduse üle terve maailma.