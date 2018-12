Lõuna-Eesti parim toode on maailmas ainulaadne

Lõuna-Eesti parima toote või teenuse konkursi võitja selgus žürii otsuse ja rahvahääletuse põhjal. «Žürii üksmeelne hääl läks muna-saunale, kuna tegemist on oma kandi tootega, mis ideest teostuseni sünnib Lõuna-Eestis ja mis on piisavalt omanäoline,» ütles Homuha, kes ise samuti žüriisse kuulus.

Saunu tootvat firmat veavad kolm meest: Ardi Kaljusaar, Elgo Üksvärav ja Raul Uibopuu. Esimesed kaks neist olid kolmapäeval Tõrva vallas Roobe külas asuvas tootmisbaasis tunnustust vastu võtmas. Kaljusaar ütles, et nad hoidsid toote hääletusel silma peal. «Kuna Lõuna-Eestis neid saunu tehakse, siis tegelikult see tähendab selles kontekstis kogu Eestit,» hindas Kaljusaar tunnustust.

Praegu on saunatootjad puhkusel ja jätkavad tööd jaanuaris. Tootmisbaasis polnud parasjagu ka ühtegi munasauna, sest senised on ära müüdud ning et saun on hooajaline kaup, on nii meestel kui nende klientidel praegu puhkus. Samas kohas tehakse aga ka nende ettevõtte teisi tooteid.

Arel Plus kasvas välja 2015. aastal loodud Arel Woodist, mis alustas tegevust freesprussmajade tootmisega. Väliskliendil tekkis aga ühel hetkel soov torusaunade järele. «Sai ühine otsus tehtud, et võiksime teha uue ettevõtte, mis tegeleb torusaunade tootmisega. Munasauna idee tuli hiljem,» ütles Kaljusaar.

Munakuju idee sündis kolme mehe ühisel koosistumisel. «Mõte oli teha ergonoomiline ehk inimese kehale sobiv lava. Ja kui selle lava ümber hakkasime kontuure tõmbama, milline võiks olla sauna kuju, siis tuli nagu ühest suust: «Kuulge, mehed, see on ju muna!»,» lausus Kaljusaar.

Müüdud poolsada sauna

Kõiki erinevaid saunu on nad nüüdseks müünud umbes 300, neist 50 munasaunad. Praegu on munasaun kogu toodangust väga väike osa, kuid tulevikus see ilmselt kasvab. Maailmas ainulaadsele tootele on Eestis võetud disainipatent. Välismaal tohib Kaljusaare sõnul siiski sama kujuga sauna valmistada.

Eestisse lähevad saunadest müügiks vaid munasaunad. Välismaal on suurim partner Taani, aga oluline on ka Soome. Vahel isegi päris eksootilised kohad. «Oleme teinud pakkumisi ka Assoori saartele,» lisas Kaljusaar.

Täiskomplektse puukerisega munasauna saab kätte umbes 5300 euroga, aga Kaljusaare sõnul on võimalik tellida eri variante. «Midagi võib ära jätta, näiteks veepaagi. Või tahab klient ise mingisuguse ahju panna. Suuruseid on väga erinevaid. Tavaline saun on transpordikõlblike mõõtudega. Oleme teinud ka suuremaid, mis tuleb kohapeal kokku panna.»

Mehi tunnustas ka Tõrva vallavanem Maido Ruusmann. «Kui vaatame seda kohta iseenesest, mis puudutab Roobet ja sellega seotud puiduettevõtmisi, siis selle juured ulatuvad taasiseseisvumisaja algusesse või juba nõukogude aega, Küll aga on vahepeal tegevus siin peatunud. Just selle üle on hea meel, et uus sisu on sisse tulnud.»

Munasaun on Ruusmanni sõnul hea näide paljuräägitud lisandväärtusest. «Puitu tuleb sinna sama palju kui torusaunale. Aga disain, müük on see, mis Eestile toob tulu, mida tulevikus ootame.»

Pamela Anderson on veel munasaunata

Vald saab ettevõtetele toeks olla taristu loomise, kiire dokumentide menetluse ja abiga turustamisel «Meil on kohalikus omavalitsuses infot, mis puudutab üüripindasid ja vaba tööjõudu. Saame olla personaalsed kliendihaldurid ettevõtjatele. Minu arust on personaalne riik ja isiklik suhtlus ettevõtjatega, kes pakuvad meie piirkonnas inimestele tööd, meie tulevik,» lisas Ruusmann.

Aasta toote žüriis olnud ettevõtluskonsultant Kuldar Leis (pildil) ütles, et munasaun tuleks maailma viia. Viidates Viljandimaal valmistatava iglusauna järsule kuulsuse tõusule seoses sellega, et jalgpallitäht David Beckham seda sotsiaalmeedias jagas, ütles Leis, et Pamela Anderson, Ronaldo või Bruce Springsteen on veel vabad.

«See on väga hea idee, mis sealt tuli. Küll leiame oma kuulsuse ka kunagi üles,» oli Kaljusaar kindel.