«Jõulude ajal võtan aega, et lähedastega olla. Tahaks jõuda jalutama, suusarajale ja kodus olgu mõni hea film, raamat, lauamäng seltsiks. Lähedastega teeme midagi erilist süüa. Mul on väga rahulik, isegi leige suhtumine jõulupühasse. Las aga igaüks naudib seda, mida soovib selles pühas leida ja näha. Minule on see lihtsalt mõnus aeg – nagu ka absoluutselt ükskõik mis muu aeg. Aastavahetuse kohta konkreetseid plaane pole.»