Lastekodus sirgunud noormees: meil kõigil on kaitseingel

«Mul ei olnud ühtegi ettekujutust ega eelaimust, mis juhtuda võib. Absoluutselt mitte midagi ma ei teadnud, mis mind ees ootab ja kuidas ma küll hakkama saan,» tunnistas Kristjan Reili (37), meenutades kahekümne aasta tagust päeva, mil tal tuli Valgamaal asunud Kuigatsi lastekodust lahkuda. Et alustada oma eluga.

«Ainuke, mida teadsin, oli 5000 krooni. See anti lastekodulastele elluastumise toetuseks,» lisas Kristjan. Tal oli unistus ja noormees ostis selle eest fotoaparaadi ja Daewoo televiisori, mis on tal siiani alles. Kuid oli sõpru, kes ostsid ka väga palju kommi. «Paljud ei teadnud, mis elu on ja kuidas elu käib.»