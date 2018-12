Piiri valvame ikka nagu vanad indiaanlased

Piiriehitus on kogu riigile tähtis projekt ning seda ei pane keegi õigupoolest kahtluse allagi, et Eesti vajab turvalist välispiiri. Küll arutletakse endiselt, mis võiks olla sellise turvalisuse loomise optimaalne hind. Olen veendunud, et riigi turvalisusele ei saa hinnasilti panna, ometi peame tõdema, et igasuguse ehitustegevusega kaasnevad kulud. Idapiiri ehitusprogramm on seda erilisem, mahukam ja kulukam, et kogu taristu välja ehitamine ja selle katmine kaasaegsete tehniliste vahenditega hõlmab enam kui 300-kilomeetri pikkust piirilõiku. Võib öelda, et tegu on Eesti ühe suurima ning ka ainulaadsema projektiga, sest piiri ehitatakse taasiseseisvunud Eestis esmakordselt. Seega pole imestusväärne, et õhus on küsimusi, kas on võimalik neid kulusid optimeerida ning millise kvaliteediga piiri endale Eesti riik saab.

Kvaliteet ja jätkusuutlikkus ongi need väärtused, mida projektimeeskond on algusest peale taga ajanud. Erinevate lahenduste testimiseks mõeldud katselõigud näitasid kätte, et raskele maastikule piiri ehitamine saab olema väljakutse ning samas ka kulukas projekt. Ehitus saab toimuma üle 300-kilomeetrisel piirilõigul, kuhu on tarvis taristu kõrval ka elektrivarustatust, lisaks tehnilisi seadmeid. Muidugi saab teha seda kõike ka oluliselt odavama hinnasildiga, aga sellisel juhul kannatabki kvaliteet ning väheneb võimekus piirijuhtumite monitoorimiseks.

Kui loobume kaasaegsetest tehnilistest vahenditest odavamate kasuks, ei saa me jätkuvalt operatiivset pilti piiriolukorrast. Kui loobume ligipääsu- ja patrullteedest, ei saa me piisava kiirusega piirivahejuhtumitele reageerida. Kui loobume kvaliteetsetest materjalidest, on mõnede aastate möödudes taristu kasutamiskõlbmatu ning alustame ehitust otsast ja nõnda edasi. Piiriehitus ei saa olla näilise turvalisuse loomise projekt, et pistame aia püsti ja ongi rahu majas.

Piir peab päriselt pidama. Kuigi piiri ehitab Eesti endale esmakordselt, oleme kohalike ekspertide teadmistele lisaks arvesse võetud ka teiste Euroopa riikide kogemusi, kes on lahkelt jaganud oma parimaid praktikaid ja tehnoloogilist võimekust piiriturvalisuse tagamisel. Muuhulgas on tänaseks rida siseriiklikke ja ka rahvusvahelisi eksperte hinnanud Eesti piiriehituse plaani, maksumust ja otstarvet ning kinnitanud, et kogu projekt on neis küsimustes igatpidi korrektne ja ajakohane. Küsimusi on esitatud ka selle kohta, et kas piiriehituse järel saab piirivalvureid olema vähem, sest tehnika teeks just kui kogu töö. Ei saa. Piiri valvamine on integreeritud tegevus. Kui saame tegeliku pildi piiriolukorrast, võib meil reageerivaid jõude vaja minna hoopis enamgi kui täna. Ja näiteks, kui tehnika on maas, tuleb käivitada varuplaan, kuidas tehnilist puudujääki kompenseerida. Tehnika ei asenda, tehnika vaid toetab.