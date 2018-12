Lähipäevil nii pluss- kui ka miinuskraadid, teedel püsib libeduse oht

Maanteeamet palub autojuhtidel olla ettevaatlik, kuna kolmapäeva õhtul püsib teedel libeduse oht.

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt kuivad või soolaniisked. Teetemperatuurid on enamasti nullilähedased, mistõttu võib teedel paiguti esineda libeduse oht.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel muutliku pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuurid püsivad -4 ja +2 kraadi vahel ning teedel püsib libeduse oht. Öösel on udu, jäiteoht ning teedele võib tekkida ka härmatis.

Reede öösel on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, kohati ka vihma. On jäiteoht. Hommikuks sajud harvenevad. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab kohati lund ja lörtsi ning on jäiteoht. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves ja olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves ilm. Pärastlõunal lääne poolt alates sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis ka lund. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9 m/s, õhtul pöördub saartel loodesse. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi.