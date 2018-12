Tänavu on Eestist varjupaika küsinud 90 inimest

Politsei- ja piirivalveameti kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo juhtivmenetleja Kai Heinlaid ütles, et käesoleva aasta esimese 11 kuu jooksul esitati Eestis Euroopa rändekava väliselt kokku 90 rahvusvahelise kaitse taotlust. Seda on mõnevõrra vähem, kui mullu või tunamullu. Nii esitati 2017. aastal kokku 116 ja 2016. aastal kokku 111 taotlust.

Heinlaid nentis, et riigid, mille kodanikud on Eestis kõige rohkem varjupaigataotlusi esitanud, on endiselt Ukraina ja Venemaa.