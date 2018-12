Teed on kohati väga libedad

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolaniisked või soolamärjad.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves ilm. Lääne-Eestis sajab veidi vihma, võimalik ka jäävihma, Ida-Eestis peamiselt lörtsi ja lund. Mitmel pool on udu ja jäidet. Õhutemperatuur on null kraadi lähedal.