Publikut võlunud «Seltsimees laps» jõuab täna esmakordselt tele-ekraanile

Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel "Seltsimees laps ja suured inimesed" ja "Samet ja saepuru" põhinev mängufilm räägib tundliku loo stalinistliku režiimiga kaasnenud repressioonidest, hirmust, ootusest ja lootusest. On aasta 1950, kui kuueaastase Leelo silme all arreteeritakse tema koolidirektorist ema ja viiakse püssimeeste vahel ära. Läbi väikese tüdruku silmade avaldub ühe perekonna, aga ka kogu Eesti lugu, mida saadab lapselik hirm, et just tema on ema ära viimises süüdi, sest polnud piisavalt hea.