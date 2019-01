Suurele osale Eestist anti teise taseme tormihoiatus

Terves Eestis on täna pea kogu päeva vältel oodata lumesadu ja tuisku. Puhub põhjatuul: sisemaal 10-15, puhanguti 20 m/s, saartel ja rannikul põhjatuul 17-22, puhanguti 25-30 m/s. Tuules ja tuisus murduvad puuoksad ja nõrgemad puud.

Olukord on tõsisem Eesti põhja- ja lääneosas. Nii on Saare, Hiiu, Lääne, Pärnu, Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnale antud teise taseme hoiatus kolmepallisel skaalal.

See tähendab, et ilm on ohtlik ja esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Tuleb olla väga tähelepanelik ja jälgida pidevalt ilmaprognoosi. Samuti peab olema teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud ja järgima võimuesindajate antud soovitusi.