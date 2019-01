Reisijad saavad rongis ise sõiduõigust hankida

Tänasest võetakse Elroni rongides järk-järgult kasutusele piletimasinad, mis võimaldavad reisijal ise oma sõit ära valideerida või Elroni sõidukaardiga pilet soetada. Masinad, mis on üks osa uuest piletimüügisüsteemist, käivitatakse esialgu elektrirongides ning need asuvad rongis sissepääsualades.

«Kui suur osa klientidest ostab pileti ise veebist või piletimasinast, on meie klienditeenindajatel selle võrra rohkem aega reisijatega tegeleda, neile vajalikku infot jagada ja muuta reis võimalikult meeldivaks,» selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Ettevõttele on tema sõnul väga oluline ka info, mida rongide täitumuse kohta saadakse. «Parima teenuse pakkumiseks on vajalik, et kõik sõidud oleksid registreeritud, mistõttu kutsume ka kõiki tasuta sõiduõigusega inimesi oma sõit kohe rongi sisenedes valideerima.»