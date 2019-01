Otepääl algab kahevõistluse MK-etapp

Esimest korda Otepääl peetav meeste kahevõistluse MK-etapp on võistlejate jaoks valmis. «Oleme hästi ette valmistunud ja praegu on toimetused poole peal, kuid homme hommikuni on meil aega veel asju sättida. Esialgu tundub, et asjad on kõik graafikus,» sõnas võistluse korralduskomitee esimees Ago Markvardt eile lõunaajal antud intervjuus.