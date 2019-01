Värskenduskuuri läbinud koolimaja avas Võrus uksed

Äsjaremonditud hoones on nüüd liftid, nii et ka liikumispuudega inimesed pääsevad mugavasti majas liikuma. Linnapea Anti Allas tõi esile ka spordisaali: see on varasemast oluliselt valgusküllasem ning moodsa põrandakattega, mis jalgu ei lõhu. Samuti on hoones uus sisustus ja nüüdisaegsed tualettruumid, peamajja kolisid ka tööõpetuse klassid.