Mõnd laenutatud raamatut tuleb tagasi oodata üle kümne aasta

Näiteks Võrumaa keskraamatukogust on üks inimene laenutanud 2005. aasta mais kolm raamatut, mille tagastamise tähtajast on läinud üle juba 4966 päeva ehk 13 ja pool aastat. Viivist on kolme raamatu eest kogunenud üle 297 euro. Võrumaa keskraamatukogu teenindusosakonna juhataja Tuuli Kütt sõnas, et muidugi püüavad nad võlgnikega ühendust saada, kuid sageli ei vasta need inimesed telefonile ega meilidele. «Pikaaegsetele võlgnikele saadame kirjad koju, aga paljudel on aadressid muutunud ja võlgnikku kätte ei saa.»