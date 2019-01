Vald sai uue sotsiaalteenistuse juhi

Kadri Sommer on pärit Tartust, ta on lõpetanud Miina Härma gümnaasiumi ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda erialal. Praegu õpib ta Tartu Ülikoolis magistrantuuris ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal. Ta on ennast täiendanud oma erialal – Kadril on lähisuhtevägivalla nõustaja kutsetunnistus.