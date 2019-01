Koorid näevad laulupeo lugudega proovides ränka vaeva

Valga segakoori Rõõm dirigent Sirje Päss ütles, et praeguseks on selge vaid «Emakeelelaul», teistega on nad suures ajahädas. Eriti raske lugu on kaanoni kujul ja loo sees helistikke vahetav Lüganuse rahvaviis «Kannel», mille on seadnud Hain Hõlpus. ««Kandle» teeb keeruliseks kaanonite seade iseenesest. See on selline laul, et kui läheb natuke rütmiliselt sassi, ei võta ükski hing enam seda kinni. Kuulaja sõnadest eriti aru ei saa, sest see on niivõrd komplitseeritud.»