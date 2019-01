Otepää MK-etapile müüdi 800 piletit

«Tore oli näha, et inimesed olid tulnud nii hüppemäe juurde kui ka suusaraja kõrvale Kristjanile (kahevõistleja Kristjan Ilves – toim) ja teistele kaasa elama. Kristjan tunnistas ka ise, et tundis kodusel MK-etapil publiku toetust,» ütles kahevõistluse maailmakarikaetapi projektijuht Ago Markvardt. «Pileteid müüsime umbkaudu 800 ja inimesi käis läbi umbes 1200–1300, mis on igati ootuspärane.»