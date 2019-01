Lavastus eestlastest siin- ja sealpool piiri

«La h us» on Liisi Rohumäe kirjutatud tänapäevane lugu Kanadast ja Eestist, poolõest ja poolvennast, kelle vaka all hoitud perekonnasaladused ja peidetud konfliktid hakkavad kohtudes pinnale tulema. Kuid see, mis välja tuleb, pole ainult nende kahe, vaid kogu Kanada eestlaste lugu, sest nende ümber on virnade viisi arhiivimaterjale ja lugusid, mis tahavad välja pääseda ja räägitud saada.

Teatrikriitik Kärt Devaney on leidnud: «Selle lavastusega on Saaremäe tabanud midagi väga olulist meie rahva loos. Midagi, mis isiklikult puudutab pea kõiki eestlasi. Puudutab iga pere lugu omal kombel ja toob meelde selle ühise loo, mida rahvana endas kanname. Põgenike rahva loo. Ühe vaese ja mahasurutud, ometi nii rikka ja tugeva väikerahva loo. Kodu kaotamise ja taasloomise loo, milles meil kõigil on osa.»