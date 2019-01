Antsla eakad saavad erilise kaardi

«See oli minu isiklik mõte,» kinnitas vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Kersti Kõrge. «Meil on vallas ammune tava õnnitleda posti teel saadetava kaardiga eakaid, kel täitub 70, 75 või 80 eluaastat. 80. eluaastast alates teeme seda igal aastal.»

Nii tuli Kõrgel näiteks sel kuul saatmiseks hankida 52 kaarti ja need ka ära kirjutada. «Sellega tegeldes mõtlesin, et miks peaks saatma meie eakatele mingi tavalise kaardi. See võiks olla selline, mille saavad ainult meie valla inimesed.»