Küsitlus: millise uusaastalubaduse endale 2019. aastaks andsite?

«Eelkõige luban uuel aastal olla hea isa oma lastele. Ettevõtjana luban aga, et meie firma ei mängi endale kuuluvates kauplustes hindadega lolli. Teisisõnu, me ei lähe ahneks. Oleme hoidnud hindadega õiglast joont ja plaanime seda teha ka sellel aastal.»

«Uue aasta lubaduste kohta võin öelda nii isiklikus elus kui ka tööalaselt ühtmoodi: ma ei lase auru välja. Elutempo on läinud viimasel ajal väga kiireks, igal aastal on tulnud midagi uut. Võin aga kinnitada seda, et Räpina loomemaja meeskond kõnnib igal juhul üht jalga ning hoogu me alanud aastal kindlasti maha ei võta.»