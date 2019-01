Kanal 12 möödus vaadatavuselt TV 6-st

Kanal 12 programmijuhi Heiko Jetsi sõnul on Kanal 12 üks vaieldamatu märksõna sport. "Eesti televaataja on spordiusku ning tuhanded silmapaarid on leidnud tee Kanal 12 ekraanile. Pakume VTB korvpalliliiga ülekandeid, USA korvpalliliiga NBA kohtumisi, Itaalia jalgpalli Seria A liigast, olulisemaid võrkpallikohtumisi, sealhulga Eesti koondise mänge ja palju muud," rääkis Jets.