Lähipäevil tuleb nii pluss- kui ka miinuskraade

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -4. vahemikus -10 kraadi, saarte- ja läänerannikul +1 kuni -4 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab lund. Õhtul edela poolt alates pilvisus tiheneb ja hilisõhtul jõuab Liivi lahe ümbrusesse uus sajuala. Tuul pöördub lõunakaarde ja puhub 2-8, õhtul tugevneb saartel ja rannikul lõuna- ja kagutuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, saarte rannikul kuni +2 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Lumesadu levib üle maa, Lääne-Eestis sajab sekka ka lörtsi ning kohati tuiskab. Puhub kagutuul 4-9, rannikul puhanguti 12 m/s, hommikuks nõrgeneb ja on muutlik 2-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni üks kraad sooja. Päeval on pilves ilm. Sajab lund, lääne pool ka lörtsi. Tuul pöördub saartelt alates põhja ja loodesse ning puhub 4-10, saartel ja rannikul tugevneb 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +1 kraadi.

Teisipäeva öösel on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi. Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Puhub põhja- ja loodetuul 6-12, saartel ja rannikul puhanguti 17 m/s, õhtul nõrgeneb.