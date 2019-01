GALERII: Põlvamaa jagas Mooste vanaajamajas tunnustusi

Kultuuri elutööpreemia pälvis Reet Kappo kauaaegse viljaka töö eest raamatukogunduses, Kappo on Keskraamatukogu juhina hea seisnud Põlva maakonna raamatukogude töö korraldamise eest aastakümneid.

Aasta parima naissportlase tiitli pälvis orienteerumisklubi Põlva KOBRAS orienteeruja Annika Rihma, kelle eredaimad tulemused on saavutatud orienteerumisjooksu maailmameistrivõistlustelt.

Aasta meessportlaseks valiti Kagu Motoklubi krossisõitja Andero Lusbo. Noor mees on jõudnud rahvusvahelisel tasemel konkurentsi.

Aasta võistkond 2018 on Põlva Serviti käsipallimeeskond kooseisus Jürgen Lepasson, Anatolii Chezlov, Kristjan Muuga, Hendrik Varul, Ülljo Pihus, Raiko Rudissaar, Eston Varusk, Henri Sillaste, Roman Aizatullov, Denis Lõokene, Siivo Sokk, Indrek Neeme, Henri Hiiend, Mario Karuse, Carl-Eric Uibo, Sander Sarapuu, Sergei Liubchenko, Martin Gristšuk, treenerid Kalmer Mustin ja Rein Suvi.

Aasta treeneri tiitli pälvis Põlva käsipalliklubi treener Kalmer Musting, kes viis oma juhendatavad käsipallurid Eesti meistritiitlile neljas vanuseklassis – C-, D- ja A-vanuseklassside noormehed ning mehed.

Tiitli Aasta noorsportlane 2018 noormeeste hulgas pälvis Põlva Maadlusklubi Lapiti maadleja Hanno Käärik. Aasta noormees on sihikindel noor mees, kelle eesmärgid on suured ja kelle tegemised on väiksematele maadlejatele eeskujuks.