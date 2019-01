Loengute ajal pakutakse lapsehoiuteenust

Tõrva avatud noortekeskus sai Euroopa solidaarsuskorpuse kohalikust projektist toetust üle 6000 euro.

Raha on mõeldud noorte nõustamiseks ning psühholoogiateemaliste loengute korraldamiseks vallarahvale.

Kui nõustamine on mõeldud noortele, siis psühholoogiateemalistele loengutele on oodatud kõik huvilised. Toimuma hakkavad need kord kvartalis.

Esimene loeng peaks aset leidma kevadel ning esineja on siis näitleja ja psühholoog Rita Rätsepp, kes räägib tänapäeva lastepsühholoogilistest probleemidest psühholoogi silmade läbi.

Eriline on see, et loengute toimumise ajal pakutakse ka lapsehoiuteenust.

Tõrva ANK juhataja Maila-Liisa Liiv rääkis, et vanematel on tihtipeale õhtusel ajal raskendatud kodust välja minemine, sest lapsi pole kusagile jätta ja vallas pole ka erateenuse pakkujaid. «Oluline on aga, et lastega vanemad saaksid ka olla ühiskonnas aktiivsed.»