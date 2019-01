Keeleseadus võib peagi karmimaks muutuda

Riigikogu liikmete Priit Sibula, Hardi Volmeri, Madis Millingu, Tarmo Kruusimäe ja Helir-Valdor Seederi algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõuga sätestatakse, et ettekirjutuse täitmatajätmise korral on rakendatava sunniraha ülemmäär juriidilistele isikutele 5120 eurot. Füüsilistele isikutele jääb kehtima senine sunniraha ülemmäär 640 eurot, teatas riigikogu pressiesindaja.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et selle eesmärk on parandada keeleseaduse täitmist, motiveerida asutuste juhte ja ettevõtjaid positiivselt, panustamaks enam töötajate eesti keele õppesse. Eelnõu võimaldaks keeleinspektsioonil tulemuslikumalt teostada järelevalvet keeleseaduse täitmise üle.

Valitsus arutas eelnõu tänavu 9. augustil ega jõudnud selle suhtes üksmeelele. Keskerakondlase Mailis Repsi juhitav haridus- ja teadusministeerium tegi valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada, märkidest, et sunniraha eesmärk on motiveerida isikuid keeleseaduse nõudeid täitma ning täiesti piisav on ka praegune sunniraha ülemmäär 640 eurot. Erakonna Isamaa liikme Urmas Reinsalu juhitav justiitsministeerium leidis aga, et algatust tuleks toetada.