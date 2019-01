Tippspordist loobunud Aivar Rehemaa: tavaelu tundub mõnusam

Tippspordist loobunud otepäälane Aivar Rehemaa oli Eesti koondise eest väljas 14 aastat mehetegusid tegemas. Nüüd on ta juba aastajagu elanud tavainimese elu.

Tippspordiga hüvasti jätnud suusaäss Aivar Rehemaa tunnistab, et praegu on tema elu inimlikum kui varem. Stressi on oluliselt vähem ning haigused, nohu-köha – ptüi-ptüi-ptüi üle vasaku õla – enam nii tihti külge ei hakka. Sellegipoolest ei kahetse ta päevagi, mil elas tippsportlase elu: «Oli äge aeg!».