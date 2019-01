Ühistute liit protestib ebavõrdse olukorra vastu

Olukorras, kus omavalitsuse tellitud lumesahad lükkavad sõiduteedelt kõnniteedele suuri lumehunnikuid, on liidu hinnangul ülekohtune jätta kõnniteede hooldus pelgalt kinnistuomanike õlule.

«Kinnistuomanike koorem on sellisel lumerohkel talvel nagu tänavunegi ebaproportsionaalselt suur. Kojamees lükkab kõnnitee korralikult lahti ja juba paar minutit pärast puhastamist laiutab kõnniteel suur lumehunnik, sest sahk on mööda sõitnud. Kui sahk lükkab kogu lume sõiduteelt kõnniteele, siis kes vastutab lume äravedamise eest,» juhtis korteriühistute kiidu juhatuse liige Urmas Mardi täbarale olukorrale tähelepanu.

Nimelt peab teega külgneva maatüki omanik seadusest lähtuvalt tegema kõnniteel lume- ja libedusetõrjet, nii et kõnniteel oleks ohutu liigelda.

«Muidugi on ühistud lumekoristusel väga tublid, kuid panna korteriomanikud ühistu kaudu vastutama mitte ainult oma hoovi, vaid ka kinnistuga piirnevate kõnniteede libedusetõrje ja lumerookimise eest, lisab neile hulga rahalisi kohustusi,» märkis Mardi. «Kohalik omavalitsus võiks võtta selle osaliselt enda kanda või siis ühistuid teede korrashoiul rahaliselt toetada – graniitsõelmete jagamisest jääb paraku väheks. Kõik need seisukohad on korteriühistud varem ka oma foorumil tehtud ühisavalduses välja toonud,» lisas ta.