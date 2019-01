Tomi Saluveer: 31 päeva valimisteni

Eelmisel nädalal said lõplikult selgeks ka 11. ringkonna (Võru-, Valga- ja Põlvamaa) kandidaadid. Hiljemalt homme registreeritakse nad vabariigi valimiskomisjonis.

Täisnimekirjaga tulid Eestis välja kaheksa erakonda. See on esimene indikaator, mis näitab, kui tõsiseltvõetava poliitilise parteiga on tegemist. Erakonnad, kes pole 125 nime kokku saanud, pole ka varasematel kordadel riigikogusse pääsenud. Täisnimekirja esitasid Erakond Eestimaa Rohelised, Erakond Eesti 200, Isamaa Erakond, Eesti Vabaerakond, Eesti Reformierakond, Eesti Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.