Temperatuur langes alla 25 miinuskraadi

Ilmateenistuse andmetel oli Otepää kella kuue ajal kõige külmem koht Eestis. Seda muidugi siis, kui võrrelda paiku, kus vaatlusjaamad asuvad. Otepääl oli siis õhutemperatuur -25,2 kraadi. Teisel kohal oli külmamaksimumide võrdluses Lääne-Virumaal paiknev Tudu vaatlusjaam, kus mõõdeti -24,9 kraadi. Võrus oli -20,6 kraadi.

Alla 25 miinuskraadi langes temperatuur mõistagi ka paljudes paikades, kus vaatlusjaama pole. Näiteks on üks inimene postitanud Facebooki-grupis "Minu Võrumaa" foto, millelt on näha, et ka Rõuges oli temperatuur täna hommikul 25 miinuskraadi ringis.

Kella kaheksaks oli olukord mõnevõrra muutunud. Kõige külmem oli Tudu vaatlusjaamas, kus õhutemperatuur oli -25,9 kraadi. Väike-Maarjas oli -25,3 kraadi.

Lõuna pool oli õhk juba veidi soojem. Ilmateenistuse andmetel oli Võrus temperatuur -22,6 kraadi, Otepääl -20,8 kraadi ja Valgas -20,2 kraadi. Põlvas oli aga portaali ilmajaam.ee andmetel täpselt 20 külmapügalat.

Keskkonnaagentuuri kommunikatsioonijuht Valdo Jahilo selgitas Lõuna-Eesti Postimehele, et ametliku selle talve külmarekordina läheb kirja täna hommikul Väike-Maarjas mõõdetu. Mitte see, kui palju näitas termomeeter Tudus.

"Selle taga on WMO poolt kehtestatud standardid, kus ilmavaatalusjaam peab asuma, et seal mõõdetavad andmed oleksid nõuetekohased. Väike-Maarja oma on seda," ütles Jahilo.