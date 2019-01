Enamik Lõuna-Eesti saadikuid karusloomafarme sulgema ei kiirusta

Eestis karusloomafarmide vastast kampaaniat eestvedav loomade eestkoste organisatsioon MTÜ Loomus tõdeb, et lõpptulemus oli küll oodatav, kuid karusloomafarme mittepooldavate saadikute arv on tõusnud. Loomus lubab, et eelnõu jõuab ühena esimestest kindlasti ka uue Riigikogu koosseisu lauale.