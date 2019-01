Võru noormees pandi Inglismaal vangi

Daily Mail vahendab, et 24-aastane Keio tutvus Liverpoolist pärit naissoost blogijaga 2017. aasta jaanuaris läbi arvutimängu Roomscape. Enne Liverpooli minekut ähvardas ta blogijat sõnumitega, et tuleb tema poole ja kasutab teda alguses seksuaalselt ära ja seejärel tapab. Ühtlasi lubas noormees neiul jalad otsast saagida, kui ta vahepeal kellegagi tegemist teeb või abiellub.

Kuigi politsei hoiatas noormeest, et ta tüdruku rahule jätaks, siis läks ta 2018. aasta aprillis tema ukse taha. Keio tegi veel enne uksele koputamist tüdruku aiast pilte ja postitas need Twitterisse. Uksele koputades avas talle ukse tüdruku isa, kes püüdis noormehele selgeks teha, et tüdruk ei ela seal. Seda tehes nägi isa noormehe käes märkmikku, kuhu oli kirja pandud tüdruku isa ja ema nimed. Seejärel kutsus tüdruku isa kohale politsei.

Keio ei jätnud jonni ja läks edasi naabri juurde, keda oli aga juba noormehest ette hoiatatud ning nad ei jaganud talle mingisugust informatsiooni.

Järgmisel päeval tuli sündmuskohale ka politsei, kes nägi Keiot eemal seisvas autos, kus ta üritas ennast tagaistmele peita. Autoroolis istus tema isa. Peale rüselust tõmbasid politseinikud autost välja mõlemad mehed. Mõlemad mehed vahistati.

Politseinikud leidsid autost teipi, kruvikeeraja, pruunid nahkkindad, näomask, taskulambi, vöö, pläsku ammoniaagiga, süstla ja nõela, teatribinokli, plastikust lilled ja eseme, mida politsei kirjeldas kui kuldset seksilelu.

Prokurör Kenneth Grant ütles, et 2017. aasta 8. märtsil saatis noormees neiule e-kirja, kus kirjeldas, et tema elu eesmärk on neiu üles leida ja tappa. Noormees kirjutas, et hiilib tüdruku juurde koju ja uimastab ning röövib ta. Ootab, kuni tüdruk üles ärkab ja siis lõikab tal juuksed maha ning võtab riided seljast.

Keio lisas veel: „Ma vägistan ja teen su rasedaks. Siis seon su kinni ja piinan sind tundide viisi, kasutades selleks piitsa ja teisi asju, mis mul on kaasas, et panna sind kannatama, et sa tunneks, mida ma olen tundnud kõik need aastad. Siis ma lõpetan selle kõik, löön sind kööginoaga rindu ja vaatan, kuidas sa aeglaselt sured.”

Keio isa võeti vahi alla kahtlustatuna kuriteole kaasa aitamises. Hiljem lasti ta süüdistust esitamata lahti.

Keio ema ütles, et süstal oli noormehel kaasas enda ravimite manustamiseks. Ammoniaak oli mõeldud tema epilepsiahoogude jaoks. Ema rääkis, et noormees oli juba lapsest saadik kruvikeerajat kaasas kandnud ja kindad olid selleks, et noormees kartis asju katsuda.

Liverpooli kohtunik Clement Goldstone oli seisukohal, et asjadel võis olla küll seletus, kuid noormees võib oma ebaterve mõtlemisega midagi korda saata. Arstid tegid kindlaks, et Keiol on Aspergeri sündroom koos autismi ja ärevushäirega, kuid ei pidanud teda kõlblikuks vangla asemel haiglasse ravile saata.

Kohtunik märkis, et sellisest küberjälitamisest on saanud "21. sajandi katk” ja noormees põhjustas oma ohvrile hirmu ning ärevust, mistõttu ei saanud ohver magada.

Kohtunik mõistis talle karistuseks 21 kuud vanglas ja kehtestas tüdruku ja tema lähedaste suhtes igavese lähenemiskeelu.