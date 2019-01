Nädala lõpus võib tulla kuni 27 kraadi külma

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s.Külma on 17-22, kohati kuni 27, rannikul 8-13 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 12-17, kohati 20, rannikul 6-11 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Tuul pöördub itta ja kagusse ning tugevneb hommikuks 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 15-20, kohati 25, rannikul 8-13 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Kohati on pinnatuisku. Puhub kagu- ja idatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 11-16, saartel ja kohati rannikul 5-10 kraadi.