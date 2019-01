Coop Põlva mängis võõrsil HC Viimsi/Tööriistamarketiga viiki

“Teadsime, et tuleb raske mäng ja kurb on, et ei suutnud täna meeskonda vajalikul määral toetada. Viimsi on praegu head hoos ja meil oli täna puudu mitmeid olulised mängijad, mis andis tunda nii tagaliinis kui ka kaitses. Kui rünnakuga saab veel enam vähem rahul olla, siis kriitikat ei kannata täna meie kaitsetegevus ja palli käsitlemine, liiga palju tegime praaki. Kiidan Christoferi (Viilop), kes tegi taaskord väravas väga häid tõrjeid ja tänu temale püsisime me ka mängus, ” võttis Mathias Rebane viigimängu kokku.