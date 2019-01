Kas puskariajamine tuleks legaliseerida?

Puskariajamine on juba legaliseeritud. Kes soovivad kanget alkoholi valmistada, peavad täitma normid, mida riik on ette seadnud, kaasa arvatud tolliladu, ja siis on see võimalik. See on omaette küsimus, kas tingimusi peaks lihtsamaks tegema või mitte. Mina olen sellisteks aruteludeks valmis, et näiteks turismitaludel oleks teatud tingimustel võimalik ka lihtsamalt toota.