Chezlov liitub taas Servitiga

Seda, et tegemist on väärt mängujuhiga, märkasid eelmisel hooajal ka teised. Meistriliiga teises finaalmängus Põlva Serviti ja HC Kehra Horizon Pulp&Paperi vahel tunnustasid mängu kommentaatorid meest korduvalt ja märkisid muuhulgas, et Anatolii Chezlov on mängus teinud palju head Põlva kasuks.