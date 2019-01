Maraton stardib kindlasti

Rada on väga heas seisus, lumikate on enam kui 30 sentimeetri paksune kogu raja ehk 63 kilomeetri ulatuses.

«Lähema kahe nädala ilmaennustus näitab, et drastilisi muutusi oodata ei ole. Ilmateate põhjal ei tohiks olla kahtlust, et meie originaalrada on maratonipäeval looduslikul lumel täies pikkuses sõidetav. Kui aga ilm peaks mingitel põhjustel põhjalikult muutuma, mis on äärmiselt vähetõenäoline, on meil ikkagi tagataskus olemas Tehvandi umbes 6,5 kilomeetri pikkuse kunstlumeringi garantii ehk 2017. aasta maratoni variant,» selgitas ürituse peakorraldaja Indrek Kelk.