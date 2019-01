Aastaga avastati 248 võltsitud rahatähte

Võttes arvesse ringluses olevate europangatähtede hulka, on valeraha hulk väike nii Eestis kui ka euroalas tervikuna.

Võrreldes ringluses olevate ehtsate europangatähtedega, mille arv on nende kasutusele võtust alates pidevalt suurenenud kiiremas tempos kui SKP kasv, on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike. Seega on äärmiselt ebatõenäoline saada valeraha juhuslikult enda valdusse.