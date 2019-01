Täiendav tugi aitas 134 000 inimesel kärpida kulu retseptiravimitele

„Kõige suurem tervishoiukulu inimeste jaoks tuleb tihtipeale retseptiravimite ostust, eriti krooniliste haigustega ja eakatel inimestel. Ja neile on eelmisest aastast veelgi suuremat soodustust pakkuv täiendav ravimihüvitis olnud suureks toeks,“ sõnas tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Tõhusad ravimid on tänapäevase tervishoiu lahutamatu osa, kuid ometi ei olnud ravimikulude katmine paljudele jõukohane ning ravimid seepärast kättesaadavad,“ selgitas Sikkut.

„See on hea näide teadmispõhisest poliitikakujundamisest, kus riik kasutab targalt olemasolevaid andmeid, analüüsib inimeste omaosalust tervishoius ja disainib teadmistele tuginedes enim abi vajavatele inimestele suunatud meetme,“ ütles Sikkut, kuid tõdes samas, et kõrge omaosalus tervishoiukuludes teeb paljudele Eesti inimestele endiselt muret.

„Tänu täiendavale ravimihüvitisele on abi saanud üle 134 000 inimese. 2017. aastal said täiendavat hüvitist ainult 3000 inimest, sest hüvitise piirmäär algas siis 300 eurost, mullu aga sai hüvitist juba alates 100 eurost. Soovisimegi lisasoodustusega tagada, et vajalik ravim ei jääks inimestel raha pärast ostmata,“ märkis ravimite peaspetsialist Keili Kõlves haigekassast. „Tänu täiendava ravimihüvitise muudatusele on retseptiravimite ostmine läinud oluliselt soodamaks just suurte ravimikuludega inimestele,“ kinnitas Kõlves.