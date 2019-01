Viiest regionaalmaasikast kaks tuli Lõuna-Eestisse

Riigihalduse minister Janek Mäggi andis koos peaminister Jüri Ratasega Stenbocki majas toimunud tänuüritusel üle viis regionaalarengu auhinda ehk Regionaalmaasikat. Auhinnaga tunnustatakse igal aastal Eesti parimaid algatusi, millel on oluline mõju piirkonna arengule, andis teada rahandusministeerium.

Viiest auhinnast kaks tuli Lõuna-Eestisse. Nendest ühe said neli Lõuna-Eesti kaugeima kandi ettevõtjat: Nopri talu OÜ, Siberi talu, Andri-Peedo talu OÜ ja Digital Holding OÜ. Koostöös on nad loonud piirkonna elanikele töökohti ja arendanud piirkonnale omanäolisi tooteid, mida saab osta nii Eestis kui ka välismaal.

Samuti on laureaatide seas MTÜ Postitee ja Eesti Maanteemuuseum – Kagu-Eesti eelarvamusfestivali korraldamise eest. 2018. aasta suvel toimus festival juba kolmandat korda põhiliselt MTÜ Postitee ja Eesti Maanteemuuseumi eestvedamisel.

Lisaks said tänavu regionaalmaasika Forwardspace MTÜ – see on koostöötamiskeskus Pärnu kesklinnas, mis pakub (idu)ettevõtjatele ja vabakutselistele kontorikohta ning inspireerivat töökeskkonda.