Valijate nimekirjad lähevad lukku

„Kui inimene kolib pärast 1. veebruari või muutub tema aadress muul põhjusel, peab ta hääletama ikkagi eelmise elukoha ringkonna kandidaatide poolt ning valimispäeval jaoskonnas, mis on määratud vana aadressi alusel,“ sõnas riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel.

Ta lisas, et selle töönädala lõpuni on võimalik veel andmetes muudatusi teha nii eesti.ee keskkonnas kui ka elukohajärgses valla- või linnavalitsuses kohapeal.

Kui inimesel rahvastikuregistris elukohaandmed üldse puuduvad, tuleb valimistel osalemiseks oma elukoht registreerida. Eelhääletamise algusest kuni valimispäevani kannab omavalitsus elukoha andmed rahvastikuregistrisse viivitamata, mis tähendab, et kõik huvilised saavad hääletada.

"Samuti on oluline rõhutada, et kõik, kes elavad alaliselt välismaal, saavad Eesti jaoskondades valida eelhääletamise ajal. Valimispäeval nad hääletada ei saa, sest siis on võimalik valik langetada vaid elukohajärgses valimisjaoskonnas. Selleks aga peavad nad võtma end Eesti registrisse," sõnas Vinkel.