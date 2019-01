Peaminister käis Valgas ukselt uksele

Mõistagi olid inimesed peaministrit enda ukse taga nähes üllatunud. Peale heade soovide edastamise püüdis Ratas inimestelt ka nende muresid teada saada. «Mis on ühed suurimad mures Valgas, mis tuleks lahendada?» küsis ta ühelt naisterahvalt.

«Mina ei oska midagi ütelda, mul on kõik hästi. Aga kuidas teil üldse nii palju aega on, et tulete niimoodi uksele? Aitäh tulemast!» vastas naine omakorda. Ratas soovis talle parimat ja kõike head.